Блогер Стас «Ай, как просто!» извинился за шутку о расстреле Романовых. «Я новая Ивлеева»

Блогер Стас Васильев извинился за шутку о расстреле цесаревича АлексеяКирилл Каллиников/Фотохост-агентство РИА Новости Блогер Стас «Ай, как просто!» в эфире «Соловьев Live» пошутил о расстреле цесаревича Алексея, комментируя инициативу депутатов Госдумы запретить рекламу услуг тарологов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии