Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ погибли 49 человек

За неделю, с 27 июля по 2 августа от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований погибли 49 граждан России, в том числе четверо детей, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ссылаясь на еженедельный доклад.
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