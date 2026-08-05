«Золотой век» по-американски: Трамп рисует радужные перспективы Президент США Дональд Трамп, известный своей эмоциональной риторикой и способностью преподносить инф.
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«Золотой век» по-американски: Трамп рисует радужные перспективы Президент США Дональд Трамп, известный своей эмоциональной риторикой и способностью преподносить инф.
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