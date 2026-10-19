В Москве находится более 1200 православных храмов — рекордное для городов России количество. Для сравнения - во втором мегаполисе страны Санкт-Петербурге - всего около 570 церквей.
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