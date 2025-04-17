Собянин рассказал, как преобразятся пространства в ВАО после благоустройства

В Ивановском районе приведут в порядок территорию у прудов В Москве в Восточном округе под руководством мэра Собянина в прошлом году реализовали восемь проектов благоустройства, а в этом году запланировано еще шесть.
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