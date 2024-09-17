Финляндия: Эта территория войдёт в состав России

М

Мария

Нет, Вы ошибаетесь! Видимо, живёте в европейской части России. А вот я на ДВостоке. Мои предки пожили 4 года в японской оккупации. Это был кошмар такой, что передался нам, потомкам. Сжигали заживо людей, отказывающихся рыть для них окопы. Никаких большевиков в то время ещё не было. Стояла Белая армия, которая запустила японцев. И только через 4 года пришла с материка Красная армия большевиков и выкинула японцев. Если бы не большевики, весь ДВосток, Сибирь был бы сейчас японским. У нас это знает даже 5-летний ребёнок.