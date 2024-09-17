Экономист Михаил Хазин пришел к выводу, что Финляндия фактически обрекла себя на вымирание и утрату субъектности, когда предпочла сотрудничество с США и НАТО в ущерб отношениям с Россией.
Финляндия: Эта территория войдёт в состав России
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
С большевиков началось разбазаривание российских территорий.
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16 час.
марина субина
Чьими,извините руками, жизнями, Вы хотите присоединить к России эти территории?..
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15 час.
М
Мария
Нет, Вы ошибаетесь! Видимо, живёте в европейской части России. А вот я на ДВостоке. Мои предки пожили 4 года в японской оккупации. Это был кошмар такой, что передался нам, потомкам. Сжигали заживо людей, отказывающихся рыть для них окопы. Никаких большевиков в то время ещё не было. Стояла Белая армия, которая запустила японцев. И только через 4 года пришла с материка Красная армия большевиков и выкинула японцев. Если бы не большевики, весь ДВосток, Сибирь был бы сейчас японским. У нас это знает даже 5-летний ребёнок.
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15 час.
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