Сенаторы США продвигают новый законопроект для предотвращения шатдауна

Американские сенаторы 68 голосами против 13 согласились направить на голосование законопроект об очередном продлении срока временного финансирования правительства до марта 2024 года во избежание шатдауна, сообщает газета The Hill.
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