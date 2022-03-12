Кайри Ирвинг ответил болельщику в Филадельфии, который критиковал Бена Симмонса

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг во время победного матча против «Сиксерс» в Филадельфии ответил болельщику, который критиковал Бена Симмонса.

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