DOOM: The Dark Ages станет самой масштабной частью серии — предложит 22 уровня и больш...

DOOM: The Dark Ages станет самой масштабной частью серии — предложит 22 уровня и большие локации с массой секретовЛюбителей исследовать каждый уголок ждёт ещё больше контента — мир The Dark Ages полон дополнительных активностей и секретов, здесь можно провести “десятки часов”.
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