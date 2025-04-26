DOOM: The Dark Ages станет самой масштабной частью серии — предложит 22 уровня и больш...

DOOM: The Dark Ages станет самой масштабной частью серии — предложит 22 уровня и большие локации с массой секретовЛюбителей исследовать каждый уголок ждёт ещё больше контента — мир The Dark Ages полон дополнительных активностей и секретов, здесь можно провести “десятки часов”.