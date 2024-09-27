Сенатор Грэм призвал Израиль к ядерному удару по Ирану

ВАШИНГТОН, 27 сентября, ФедералПресс. Сенатор США Линдси Грэм объяснил, что ядерный удар можно считать нормальным шагом, призывая Израиль рассмотреть возможность его применения против Ирана, не опасаясь возможных последствий.
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