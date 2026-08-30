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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда дроны атаковали Ростов, где пострадала женщина

Стало известно, откуда дроны атаковали Ростов, где пострадала женщина

Минувшей ночью в Ростовской области средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. Порядка полутора десятков дронов уничтожили в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

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