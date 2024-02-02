Sohu: ВСУ не удастся остановить наступление российской армии

Китайский военный эксперт Цзинь Чжень в статье для портала Sohu выразил уверенность в том, что Россия одержит победу на Украине, поскольку ВСУ будет все сложнее противостоять наступлению российских войск.
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