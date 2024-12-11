Игорь Додон: Молдова должна сохранять баланс между Россией и Европой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря, ФедералПресс. В кулуарах международного форума «СО.ЗНАНИЕ» Игорь Додон, бывший президент Молдовы, поделился своим мнением о текущих тенденциях в стране и необходимости суверенной политики.
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