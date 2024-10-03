«Гайдзины» из Японии – есть ли смысл в праворульных «европейцах»?

1 октября вступило в силу постановление правительства, повышающее коэффициенты расчета утилизационного сбора, – ставки для легковых автомобилей повышаются на 80%, а затем будут увеличиваться каждый год с целью стимулирования отечественного автомобильного производства.
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