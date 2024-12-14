«Шаг к повышению уровня жизни старшего поколения»: в Госдуму внесут предложение о ежегодной выплате 13-й пенсии

Законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения внесут на рассмотрение Госдумы РФ в 2025 году. По оценке авторов инициативы, прибавка в размере 8,3% к размеру пенсии позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства и использовать средства на свои нужды.