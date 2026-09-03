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Иркутск Сегодня

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В Иркутске появится несколько новых арт-объектов: художники украсят трансформаторные подстанции и 10 телефонных шкафов

В Иркутске идёт седьмой сезон творческого проекта «Голос улиц», в рамках которого городские пространства превращаются в настоящие галереи под открытым небом.

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