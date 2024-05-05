Дождь немного помешал шашлыкам. Это нас конечно удручает, но не останавливает). Итог - всё получилось как задумано) Присоединяйтесь!.
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Дождь немного помешал шашлыкам. Это нас конечно удручает, но не останавливает). Итог - всё получилось как задумано) Присоединяйтесь!.