«Светлое будущее»: Роберт Дауни-младший похвалил работу Юры Борисова

Роберт Дауни-младший похвалил работу Юры Борисова на «Оскаре» У российского актера Юры Борисова «светлое будущее», заявил его голливудский коллега Роберт Дауни-младший со сцены на церемонии вручения премии «Оскар».
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