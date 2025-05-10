Во Франции раскрыли семейные тайны о тех, кто сотрудничал с нацистами

Желание освободиться от бремени секретности, связанной с сотрудничеством с немецкими войсками, оккупировавшими Францию с период с 1940 по 1945 год, отразилось в написании книг об этом потомками коллаборационистов, 8 мая передает France Info.
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