Эксперты выяснили основную уязвимость российских компаний при кибератаках

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главной причиной успешных кибератак на российские компании эксперты назвали уязвимость контроля доступа, которая позволяет злоумышленникам подключиться к системам организации и, как следствие, потом приводит к утечке данных.
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главной причиной успешных кибератак на российские компании эксперты назвали уязвимость контроля доступа, которая позволяет злоумышленникам подключиться к системам организации и, как следствие, потом приводит к утечке данных.
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