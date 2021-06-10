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Эксперты выяснили основную уязвимость российских компаний при кибератаках

Эксперты выяснили основную уязвимость российских компаний при кибератаках

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главной причиной успешных кибератак на российские компании эксперты назвали уязвимость контроля доступа, которая позволяет злоумышленникам подключиться к системам организации и, как следствие, потом приводит к утечке данных.

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