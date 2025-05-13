Bloomberg: ЕС ждет переговоров по Украине 15 мая перед просьбой о санкциях против РФ

Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — 15 мая в Турции, прежде чем призывать президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против РФ.
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