Людмила Сталь: кем была женщина, у которой Джугашвили позаимствовал свою фамилию

Существует множество версий того, почему Иосиф Джугашвили взял псевдоним Сталин. Английский историк Симон Себаг-Монтефиоре не исключает, что это произошло благодаря некой Людмиле Сталь, с которой у вождя, несмотря на разницу в возрасте, вероятно, были близкие отношения.
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