Самый дешевый в мире новый бензиновый V8 оказался из России

Телеграм-канал «Автопоток» обратил внимание, что карбюраторный 4,67-литровый двигатель ЗМЗ продаётся за смешные по мировым меркам деньги: агрегат «с завода» будет стоить 250-300 тысяч рублей (2,6-3,1 тысяча долларов).
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