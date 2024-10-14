Курская область! ВСУ удерживали 70 пленных в Толстом Луге, среди которых дети: последние новости

Продолжается освобождение территории региона от боевиков армии киевского режима. - Группировка войск «Север» ВС России сообщает, что в результате наступления наших частей освобожден населенный пункт Толстый Луг, где ВСУ удерживали в качестве заложников более 70 мирных жителей, в том числе маленьких детей, - говорится в сообщении.