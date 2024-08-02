Возбудитель пневмонии Klebsiella pneumoniae уже распространился в 16 странах

На сайте издания Газета.Ру, со ссылкой на ВОЗ, проинформировали об опасном и быстром распространении опасной супербактерии — гипервирулентного возбудителя пневмонии, которая носит название Klebsiella pneumoniae.
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