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Возбудитель пневмонии Klebsiella pneumoniae уже распространился в 16 странах

Возбудитель пневмонии Klebsiella pneumoniae уже распространился в 16 странах

На сайте издания Газета.Ру, со ссылкой на ВОЗ, проинформировали об опасном и быстром распространении опасной супербактерии — гипервирулентного возбудителя пневмонии, которая носит название Klebsiella pneumoniae.

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