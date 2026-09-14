Россия непременно озвучит в Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) факты, которые Запад старательно скрывает от своей общественности, в том числе о киевском режиме.
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