Еврокомиссия выделит Украине 3,3 млрд евро на закупку вооружений

Еврокомиссия, в лице главы Урсулы фон дер Ляйен, намеревается выделить 3,3 млрд евро Украине для закупки вооружений, включая системы Patriot и БПЛА.
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