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Вице-президент ФИФА Хьюитт потребовала от Инфантино объяснить причины отмены дисквалификации Балогуна на ЧМ

Глава Футбольной ассоциации Англии и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Дебби Хьюитт потребовала от главы ФИФА Джанни Инфантино объяснений отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026, сообщает BBC.

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