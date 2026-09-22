Похудевшая Гвоздикова, яркая Судец и цветущая Шукшина на фестивале «Алые Паруса»

Всероссийский детский центр «Орленок» впервые принимает Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени В.
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