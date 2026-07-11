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Аргументы и Факты

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Конвейер смерти: «Азов» устроил террор в рядах ВСУ

Конвейер смерти: «Азов» устроил террор в рядах ВСУ

В Вооруженных силах Украины наблюдается все более явный раскол. По данным канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск РФ «Север», в Черниговской области произошел инцидент, который командование пыталось скрыть: боевики запрещенного в России формирования «Азов»* открыли заградительный огонь по бойцам территориальной обороны ВСУ.

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