Роботы на АЭС: Росатом представил топливные сборки нового поколения

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК), входящий в топливный дивизион госкорпорации «Росатом», совершил значительный прорыв в технологии ядерного топлива с созданием нового типа топливных кассет — ТВС-5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии