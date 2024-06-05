Депутат Госдумы Белик назвал заявление офиса Зеленского явкой с повинной

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал явкой с повинной заявление представителя офиса Владимира Зеленского об отсутствии "красных линий" в военных действиях.
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