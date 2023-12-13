Молодые госслужащие представили результаты работы на Всероссийском форуме «ГосСтарт»

12 декабря участники Всероссийского форума «ГосСтарт» презентовали результаты своей трехдневной работы первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и главе Росмолодёжи Ксении Разуваевой.
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