Согласно исследованию, опубликованному в The Planetary Science Journal, постепенное увеличение солнечной яркости приведет к катастрофическому падению уровня CO₂… «Солнце-убийца»: как изменение активности звезды уничтожит жизнь на Земле .
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