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Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию и экономика ЕС рухнет

Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию и экономика ЕС рухнет

Это, конечно, удивительно, но их Reuters вдруг решил позаботиться о России и подсказать Владимиру Путину, как в одну секунду покончить с ЕС, с поставкой вооружения Украине и со всеми Шольцами, фон дер Ляйен и Лагард оптом.

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Комментарии
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Сергей Федоров
Скорее это расчитано на европейского обывателя.Показать типа какой Путин злой и кровожадный,может всю Европу по миру пустить и только дожидается удобного момента.А посему надо одавать Украине последнюю рубашку что бы они загрызли Россию.В общем депресняк на бюргеров нагоняют.Населением живущем в страхе легче управлять.Оно на все согласится.И да,на него можно не обращать абсолютно НИКАКОГО внимания.
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18 час.
СЕ
Сергей ЕВ
п.1, ВВП на это не пойдет
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9 час.
Юрий Золотарев
Надо бы как-нить &quot;осторожненько&quot;, провести им &quot;болевой приём&quot; на n-е к-во ярдов и спросить: &quot;Ещё? Или хватит?&quot;.
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9 час.

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