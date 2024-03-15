Это, конечно, удивительно, но их Reuters вдруг решил позаботиться о России и подсказать Владимиру Путину, как в одну секунду покончить с ЕС, с поставкой вооружения Украине и со всеми Шольцами, фон дер Ляйен и Лагард оптом.
Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию и экономика ЕС рухнет
Комментарии
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Сергей Федоров
Скорее это расчитано на европейского обывателя.Показать типа какой Путин злой и кровожадный,может всю Европу по миру пустить и только дожидается удобного момента.А посему надо одавать Украине последнюю рубашку что бы они загрызли Россию.В общем депресняк на бюргеров нагоняют.Населением живущем в страхе легче управлять.Оно на все согласится.И да,на него можно не обращать абсолютно НИКАКОГО внимания.
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18 час.
СЕ
Сергей ЕВ
п.1, ВВП на это не пойдет
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9 час.
Юрий Золотарев
Надо бы как-нить "осторожненько", провести им "болевой приём" на n-е к-во ярдов и спросить: "Ещё? Или хватит?".
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9 час.
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