Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию и экономика ЕС рухнет

Сергей Федоров

Скорее это расчитано на европейского обывателя.Показать типа какой Путин злой и кровожадный,может всю Европу по миру пустить и только дожидается удобного момента.А посему надо одавать Украине последнюю рубашку что бы они загрызли Россию.В общем депресняк на бюргеров нагоняют.Населением живущем в страхе легче управлять.Оно на все согласится.И да,на него можно не обращать абсолютно НИКАКОГО внимания.