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Царьград

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Японцы потеряли лунный модуль: Земля так и не смогла связаться с Hakuto-R

Японцы потеряли лунный модуль: Земля так и не смогла связаться с Hakuto-R

Японский модуль Hakuto-R, также известный как Resilience, совершил неудачную попытку посадки на Луну.

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