Кому запрещено шуметь: закон о тишине

По новому закону за нарушение тишины можно получить штраф до 2 тысяч рублей.Новый закон, который в данный момент находится на рассмотрении в Государственной Думе и может быть утвержден уже в текущем году, устанавливает ограничения на время проведения шумных строительных работ с 9:00 до 19:00 в будние дни.