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Курские новости

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В Курске начал тестовую эксплуатацию автобус «Лотос»

В Курске начал тестовую эксплуатацию автобус «Лотос»

Автобус оборудован выдвижным пандусом, кондиционером, USB-портами и мультимедийной панелью. Тестовая эксплуатация продлится месяц на маршруте №20Г, затем перейдет на маршрут №75М.

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