Biden, Lenin, And Immigration Language: Gingrich Authored by Newt Gingrich via RealClear Wire, As an historian, it has been fascinating to watch the left try to impose new language to describe people in the country illegally.
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