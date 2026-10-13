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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Овечкин – один из величайших людей России. Приедет в КХЛ – будет супер. Мальчишки на него равняются, а взрослые игроки признают его мастерство». Глотов о капитане «Вашингтона»

Нападающий СКА Василий Глотов поделился мыслями о возможном переходе Александра Овечкина в КХЛ после того, как капитан « Вашингтона » завершит выступления в НХЛ.

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