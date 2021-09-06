Юрий Пронько: "Мы летим в пропасть, на кону – Россия"

Время узнать правду!ПолитикаЮрий Пронько: "Мы летим в пропасть, на кону – Россия" В ежедневной передаче "Сухой остаток" Юрий Пронько говорит о сложнейших проблемах, требующих немедленного решения.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсаша дмитренкоопять серит сучка пронька! белая раса вымирает во всем мире((( а что дохнут алкаши ,нарики и прочие нищеброды-воздух чище будетЮрий DedЕсли сдохнут такие как ( хохол ) Прононько и ему родобные точно схожу в церковь и свечку поставлю что бы эта ненавистная тварь в ад попала .ААнатолийПрочитал, прикинул с цифрами. Понял, что это хохлосрач лапшу вешает на наши уши!саша дмитренкокак всегда,,Валентин ПоляковТак летим или падаем? Если падаем в пропасть, то у неё есть дно, если – в бездну, то падение может быть бесконечным. В любом случае этот полёт или это падение началось не при Путине, не в годы его правления, даже не при Ельцине, а до него...Василий Овчинниковпроблема есть, а как решает её сам Пронько ? ....Виктор ГайдуковМне думается, что решение вопросов демографии надо заимствовать в СССР. Только ипотекой жилищные проблемы не решить. Молодёжь поедет валом на новые стройки и на север, и на Дальний Восток если для них там будет построено жильё, для проживания по социальному найму, будет предоставлена работа, с приличной заработной платой, и выданы подъёмные деньги на переезд и обустройство на новом месте. На больших предприятиях должны работать учебные комбинаты для подготовки кадров и повышения их квалификации, а для детей должны быть построены детские сады и школы. Конечно, должна быть объявлена перспектива развития социальных условий в регионе, и люди поедут на новые стройки. А уж потом, когда люди освоятся на новом месте, им можно будет предлагать ипотеку под 2 процента годовых и те, кто решит остаться но новом месте навсегда, с удовольствием воспользуются возможностью приобрести собственное жильё в ипотеку, а пока оно строится будут проживать в жилье по социальному найму. Будет жильё и уверенность в том, что всегда будет работа и приличная заработная плата, а для родившегося ребёнка детский сад прекратятся аборты и наполнятся наши города молодыми, красивыми и здоровыми людьми.Комментировать
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