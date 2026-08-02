В ЕС предупреждают о риске масштабных лесных пожаров по всей Европе этим летом

Европейский союз готовится к возможному рекордному сезону лесных пожаров летом 2026 года. Руководитель подразделения Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC) Мария Зубер в интервью Financial Times выразила обеспокоенность, что нынешний сезон может превзойти по интенсивности прошлогодний рекордный 2025-й.