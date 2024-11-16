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Закон, порядок, государство

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Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный миномет противника на правом берегу Днепра

Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный миномет противника на правом берегу Днепра

Разведывательный расчет корректировал полет дронов для точного наведения на цель. .

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