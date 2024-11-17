Бизнесмен из Соединённых Штатов Америки и Илон Маск проинформировал о том, что глава государства Джозеф Байден пошёл на огромный риск, когда позволил Вооружённым силам киевского режима применять полученное ранее ракетное вооружение против расположенных в глубине Российской Федерации целей.