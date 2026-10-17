Суд Красноуральска по иску прокуратуры аннулировал водительское удостоверение местного жителя 1985 года рождения, который с 2019 года имел право управлять автомобилем, несмотря на диагностированный синдром зависимости от алкоголя.
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