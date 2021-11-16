Энтони Дэвис был удален в третьей четверти матча с «Чикаго»

Энтони Дэвис был удален в третьей четверти матча с «Чикаго»

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Чикаго» (103:121). В третьей четверти Дэвис стал высказывать претензии судье Скотту Уоллу и был удален с площадки.

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