Россиянам рассказали, как уберечь собак от догхантеров

В случае отравления питомца рекомендуется немедленно обратиться в ветеринарную клинику Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что в России активизировались группы людей, известные как догхантеры, которые намеренно убивают собак.
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