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Орлов набрал 1+1 с «Вашингтоном». В 1-м периоде «Кэпиталс» показали видеоролик в его честь

Орлов набрал 1+1 с «Вашингтоном». В 1-м периоде «Кэпиталс» показали видеоролик в его честь

Защитник «Каролины» забил в пустые ворота «Кэпиталс», а до этого начал атаку, в результате которой отличился Сет Джарвис.

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