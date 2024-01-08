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Любовь и голуби орловца Алексея Буханцева из Болхова

Любовь и голуби орловца Алексея Буханцева из Болхова

О вас кто-нибудь написал книгу да ещё в стихах? Издал её с цветными фотографиями, где запечатлена вся ваша жизнь при том, что вы не какая-то известная личность? А простой бывший водитель скорой помощи, охотник, страстный голубятник и мужчина, влюбленный за всю жизнь в одну единственную женщину, такую книгу о себе имеет.

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