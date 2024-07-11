В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Один из объектов критической инфраструктуры в контролируемой ВСУ части Херсонской области попал пол удар ВС РФ, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава обладминистрации Александр Прокудин.
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